Galatasaray'ın kralı Mauro Icardi: Performansıyla göz kamaştırıyor
Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, Süper Lig'de ağırlığını koymaya başladı. Sarı kırmızılıların golcüsü Icardi, son 8 maçta attığı 7 golle dikkatleri üzerine çekti.
Spor 02.02.2023, 01:55
Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor’u 3-2 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların galibiyet gollerini Arjantinli futbolcu Mauro Icardi attı.
Mücadelenin 60. dakikasında penaltıda topun başına geçen Icardi, penanka vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-2’ye getirdi. Maçın 83. dakikasında yine sahneye çıkan yıldız futbolcu, Abdülkerim Bardakcı’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 8’e çıkardı. Mücadeleye 11’de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı.
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