Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Gaziantep FK'yı konuk edecek. Mücadele, TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
Spor 04.09.2022, 13:14
Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan topladı.
Ligde mağlubiyeti bulunmayan ve puan cetvelinde maç eksiğiyle 5. sırada yer alan Gaziantep ekibi, iyi gidişatını sürdürmek istiyor.
Takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Mücadele, TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
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|10
|4. Beşiktaş
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|10
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|4
|10
|6. Trabzonspor
|5
|10
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|9
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|5
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|4
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|3
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|3
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|3
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|3
|2
|17. Denizlispor
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|1
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|4
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|5
|10
|5. Chelsea
|6
|10
|6. Liverpool
|6
|9
|7. Brentford
|6
|9
|8. M. United
|5
|9
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|8
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|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
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|6
|7
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|6
|6
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|6
|6
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|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
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|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Real Betis
|4
|9
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|4
|7
|7. Celta Vigo
|4
|7
|8. Real Sociedad
|4
|7
|9. Osasuna
|3
|6
|10. Mallorca
|4
|5
|11. Almeria
|3
|4
|12. Girona
|4
|4
|13. Rayo Vallecano
|3
|4
|14. Valencia
|3
|3
|15. Espanyol
|3
|1
|16. Elche
|3
|1
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0