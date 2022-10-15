Galatasaray'ın Kayserispor muhtemel 11'i...

Galatasaray Süper Lig 'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk sahaya süreceği 11'i belirledi. Genç teknik adamın Adana Demirspor maçına göre ciddi anlamda değişiklik yapması bekleniyor.

KADRODA 3 İSİM YOK!

Patrick van Aanholt, Mathias Ross ve Emre Taşdemir, Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer almıyor. Kadrodaki isimler: Muslera, Dubois, Torreira, Midsjö, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic, Mertens, Yunus Akgün, Gomis, Berkan Kutlu, Nelsson, Rashica, Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper, Mata, Kazımcan, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Icardi

KAZIMCAN 11'DE BAŞLIYOR

Muslera'nın 11'de başlayacağı Kayserispor maçında en önemli değişikliklerden biri savunmada yaşanacak. Sacha Boey, Nellson ve Abdülkerim'in yanında sol bekte Kazımcan Karataş başlayacak. Okan Buruk BAY haftasında Kazımcan'ı sürekli sol bekte denemişti.

10 NUMARA DEĞİŞTİ

Okan Buruk'un orta sahada da ciddi bir değişikliğe imza atması bekleniyor. Mertens'i kanada çekecek Buruk bu bölgede Mata'ya ilk kez 11'de şans verecek. Mata'nın gerisinde Torreira ve Midtsjö görev alacak.

KEREM YEDEK!

Galatasaray'da hücum hattı da kesin olarak değişiyor. Kerem Aktürkoğlu'nu yedek kulübesine çekecek Okan Buruk bu bölgede Mertens'e şans verecek. Sağ kanatta ise Yunus ya da Barış Alper Yılmaz görev alacak.

ICARDI BU KEZ 11 BAŞLAYACAK

Galatasaray'da forvet hattında sakatlığı tamamen geçen ve hafta boyu antrenmanlarda as golcü olarak çalışan Icardi Kayserispor maçına 11'de başlayacak. Seferovic ve Gomis ise Galatasaray'ın diğer gol umutları olarak yedek kulübesinde yer alacak.

YUSUF VE RASHICA YEDEK

Sarı-Kırmızılı takım taraftarlarının performanslarını merakla beklediği Yusuf Demir ve Rashica'nın Kayserispor mücadelesine yedek olarak başlaması bekleniyor. Okan Buruk'un maçın gidişatına göre iki oyuncuya şans vermesi muhtemel.

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