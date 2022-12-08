Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Antalya'daki Cullinan Belek'te kampa girecek Galatasaray, kamp boyunca 2 hazırlık maçı yapacak. 10 Aralık Cumartesi günü Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor'la saat 20.00'de karşılaşacak sarı-kırmızılılar, 16 Aralık Cuma günü saat 17.00'de de Fransa'nın Toulouse takımıyla mücadele edecek.

6 oyuncu daha sonra kampa katılacak

Galatasaray'ın Antalya kampına, tedavisi süren Sergio Oliveira ve Dünya Kupası'nda görev yapan Fernando Muslera, Dries Mertens, Haris Seferovic, Lucas Torreira ve Victor Nelsson'un ilerleyen günlerde katılacağı bildirildi.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Mathias Ross, Fredrik Midtsjo, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Milot Rashica, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Enes Emre Büyük.