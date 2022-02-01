Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu: Eksikler var

Süper Lig 'in 24. haftasında Galatasaray , deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılılar, maçın hazırlıklarına ilişkin İstanbul etabını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Tedavisi tamamlanan Alpaslan Öztürk, antrenmanın ilk bölümünde takımla beraber çalıştı, ardından takımdan ayrı özel bir program uyguladı. Cicaldau da özel bireysel programla çalıştı. Milli takım kampındaki Mostafa Mohamed, tedavileri süren Fernando Muslera ile Mbaye Diagne ve izinli olan Sofiane Feghouli antrenmana katılmadı.

Galatasaray'ın bugün akşam üstü kamp için gideceği Antalya kadrosu da belli oldu. Sacha Boey, Fatih Öztürk, Fernando Muslera, Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne kadroda yer almadılar.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:

Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Inaki Pena, Victor Nelsson, Alexandru Cicâldău, Aytaç Kara, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Jankat Yılmaz, Bartuğ Elmaz, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Berk Balaban.