Galatasaray'ın istediği futbolcu, Fenerbahçe'yi seçti

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin girdiği transfer yarışında kazanan Sarı-Lacivertliler olmak üzere... Sky İtalia, Joao Pedro'nun, Kanarya'yı seçtiğini ve cumartesi günü sağlık kontrolleri ve imza için Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Fenerbahçe'nin, Cagliari'yle de anlaştığı belirtildi!Galatasaray ve Fenerbahçe kadrolarını güçlendirmek adına çalışmalarına devam ederken, daha önce birçok kez olduğu gibi yine transferde karşı karşıya gelmişti. Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibi Cagliari'de forma giyen Joao Pedro için Çizme ekibi ve İtalyan hücumcuyla uzun süredir görüşüyordu. Ancak taraflar arasında pazarlıklarda bir türlü anlaşmaya varılamayınca Fenerbahçe de transfer yarışına dahil oldu.

Başkan Ali Koç ve ekibi, 30 yaşındaki oyuncu için devreye girerken, görüşmelerde büyük mesafe katetmişti. Sky İtalia da bu gece Fenerbahçe'nin, Pedro transferini bitirmeye çok yakın olduğunu, yıldız ismin Sarı-Lacivertliler'i tercih ettiğini iddia etti.

Haberde; Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun cumartesi günü sağlık kontrolleri ve imza için Türkiye'ye geleceği de belirtildi.

Joao Pedro geçen sezon 39 maça çıkıp, 13 gol, 4 asistle oynamıştı. Cagliari'nin küme düşmesi sonrasında yıldız isim takımdan ayrılmak istiyordu.

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