Galatasaray'ın idmanını izleyip fotoğraf paylaşan İbrahim Büyükak ortalığı karıştırdı
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da gerçekleştirilen son idmana İbrahim Büyükak'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmayı izlemesi ve paylaşımlarda bulunması tepkilere neden oldu.
Spor 07.01.2023, 22:49 07.01.2023, 22:51
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamlarken İbrahim Büyükak'ın tesislerde antrenmanı yakından takip etmesi ve paylaşımlar yapması tepki çekti.
Sarı-kırmızılıların yaptığı son antrenmanı takip ederken iki paylaşım yapan Büyükak, paylaşımlarında "Son idman" ifadelerini kullandı.
Galatasaray taraftarı, paylaşımlarda oyuncuların yelekli ve yeleksiz şekilde yer almasının ilk 11'in sızdırılacağı şeklinde yorumlar yapıp tepki gösterirken Büyükak bu paylaşımları bir süre sonra kaldırdı.
Kaynak: Habertürk
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