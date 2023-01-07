Galatasaray'ın idmanını izleyip fotoğraf paylaşan İbrahim Büyükak ortalığı karıştırdı

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamlarken İbrahim Büyükak'ın tesislerde antrenmanı yakından takip etmesi ve paylaşımlar yapması tepki çekti.

Sarı-kırmızılıların yaptığı son antrenmanı takip ederken iki paylaşım yapan Büyükak, paylaşımlarında "Son idman" ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarı, paylaşımlarda oyuncuların yelekli ve yeleksiz şekilde yer almasının ilk 11'in sızdırılacağı şeklinde yorumlar yapıp tepki gösterirken Büyükak bu paylaşımları bir süre sonra kaldırdı.

Kaynak: Habertürk