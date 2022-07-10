Galatasaray'ın eski yıldızı yeniden Süper Lig'de

Transferle ilgili konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak "30 Haziran'a kadar satın alma opsiyonumuz var. Avrupa kupalarına katılırsak mecburi satın alma opsiyonu da var ancak oraya kalmayabilir. Öncesinde de alabiliriz. Onyekuru'yla birlikte transferi bitirdik diyebiliriz." fadelerini kullandı.