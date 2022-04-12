Galatasaray'ın Domenec Torrent kararı belli oldu

Süper Lig’de Fenerbahçe’ye 2-0 yenilen Galatasaray’da oklar teknik direktör Domenec Torrent’e döndü. 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi ile ligde 14 puan toplayan İspanyol teknik adamın puan ortalaması 1.16 oldu.

Yolların ayrılması planlanıyor

Fenerbahçe derbisiyle kredisini tüketen Torrent’in yeni sezona devam etmesi çok zor görülüyor. 30 Nisan’da seçilecek yeni başkanın, yeni bir teknik adamla camianın beklentisine karşılık vermeye çalışacağı belirtildi. Başkan adaylarından Metin Öztürk yerli hamle yapmanın, Eşref Hamamcıoğlu ise Fransız ekolü ile yola çıkmanın planlarını yapıyor. Öztürk’ün adayının ise Nuri Şahin olduğu öne sürüldü. Torrent’e ödenmesi gereken tazminat ise 1.7 milyon euro olarak dikkat çekiyor.

Yeni gelenlerin gerisinde kaldı

Domenec Torrent kendisi gibi sonradan göreve gelen birçok teknik direktörün gerisinde kalması da dikkat çekti. Bu sezon Galatasaray ile Fenerbahçe, teknik adam değişikliğine gitmiş ve Torrent ile İsmail Kartal aynı zamanda göreve getirilmişti. İki çalıştırıcı, ezeli rakiplerin başına geçtiğinde puan tablosunda Fenerbahçe 32, Galatasaray 27 puandaydı. 12 maçlık bu periyotlar dikkate alındığında Kartal dışında Kasımpaşa’nın çalıştırıcısı Sami Uğurlu ve Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli de meslektaşları Torrent’e fark attı.