Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun Roma'ya önerildiği iddia edildi
Galatasaray'da bu sezon, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk attığı için cezalı olan ve bir süredir lig maçlarında forma giyemeyen Brezilyalı stoper Marcao'nun, İtalya Serie A devi Roma'ya önerildiği ileri sürüldü.
Spor 21.10.2021, 10:13
Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao'nun talipleri günden güne artıyor... İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre 25 yaşındaki savunma oyuncusu, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'ya önerildi.
Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu' na,Girasunspor'la oynadıkları lig maçında yumruk atan Marcao, PFDKtarafından 8 maçlık men cezası almıştı. Brezilyalı stoper, sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda ise forma şansı buluyor.
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