Galatasaray'ın attığı gol hakemleri ikiye böldü

Galatasaray'ın Gaziantep karşısında öne geçtiği gol için ofsayt tartışması çıktı. Eski hakemlerden Abdullah Yılmaz, Morutan'ın şutu esnasında Nelsson'un kalecinin görüş açısını kapattığını belirtti.

Yılmaz, "Kaleci ve Nelsson arası 4 metre mesafe kriteri gereği, diğer hiçbir kritere gerek kalmadan çok açık ve bariz ofsayt gol iptal edilmeliydi" dedi.

Öte yandan sosyal medyada bazı futbolseverler bu pozisyonla Beşiktaş'ın Hatay maçında sayılmayan golünü karşılaştırdı.

İşte Morutan'ın golündeki pozisyon;