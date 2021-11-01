Galatasaray'ın attığı gol hakemleri ikiye böldü
Galatasaray'ın Gaziantep karşısında Morutan ile bulduğu gol için ofsayt itirazları yapıldı. Eski hakemlerden Abdullah Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada golün 'ofsayt' gerekçesiyle iptal edilmesi gerektiğini belirtti.
Spor 01.11.2021, 12:31
Galatasaray'ın Gaziantep karşısında öne geçtiği gol için ofsayt tartışması çıktı. Eski hakemlerden Abdullah Yılmaz, Morutan'ın şutu esnasında Nelsson'un kalecinin görüş açısını kapattığını belirtti.
Yılmaz, "Kaleci ve Nelsson arası 4 metre mesafe kriteri gereği, diğer hiçbir kritere gerek kalmadan çok açık ve bariz ofsayt gol iptal edilmeliydi" dedi.
Öte yandan sosyal medyada bazı futbolseverler bu pozisyonla Beşiktaş'ın Hatay maçında sayılmayan golünü karşılaştırdı.
İşte Morutan'ın golündeki pozisyon;
14
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Kayserispor
|11
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|13
|12. Sivasspor
|11
|12
|13. Başakşehir
|10
|12
|14. Gaziantep FK
|11
|12
|15. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|16. Kasımpaşa
|11
|9
|17. Giresunspor
|10
|9
|18. Antalyaspor
|10
|9
|19. Göztepe
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Tuzlaspor
|10
|14
|8. Gençlerbirliği
|10
|14
|9. İstanbulspor
|10
|13
|10. Boluspor
|10
|12
|11. Samsunspor
|10
|12
|12. Bursaspor
|9
|11
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Menemenspor
|10
|11
|15. Manisa FK
|11
|10
|16. Altınordu
|10
|10
|17. Adanaspor
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Brighton
|10
|16
|8. Tottenham
|10
|15
|9. Everton
|9
|14
|10. Leicester City
|10
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|11
|19
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|12
|10
|16. Deportivo Alaves
|11
|10
|17. Cádiz
|12
|9
|18. Granada
|10
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|12
|6