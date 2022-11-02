Galatasaray'ın alamadığı futbolcu transfer rekoru kırmak üzere
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmaya çalıştığı ancak girişimleri olumsuz sonuçlanan Evander, yıldızını parlatmaya devam ediyor. Danimarka'nın Midtjylland takımında bu sezon 18 maçta 7 gol atan Brezilyalı futbolcu, 4 de asist yapma başarısı gösterdi. UEFA Avrupa Ligi'nde asist kralı olan oyuncu için rekor seviyede bir transfer teklifi geldiği belirtildi.
Spor 02.11.2022, 22:42
MLS ekiplerinden Portland Timbers, Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Evander için girişimlerini hızlandırdı.
Brezilyalı futbolcunun yükselen formu sonrasında Danimarka kulübü ile temasa geçem Portlandlı yetkililer futbolcunun bonservisi için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Transfer gerçekleşirse Evander, Portland Timbers tarihinin en pahalı futbolcusu olacak ve rekor kıracak.
Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın yakın takibinde olan Evander 2019 yazında Vasco da Gama'dan Midtjylland'a transfer olmuştu. Danimarka ekibinde bu sezon 17 maçta görev yapan Evander 7 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.
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