Galatasaray ilk maçında berabere kaldı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında rakibiyle berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile kozlarını paylaştı. Tempo seviyesi yüksek maç 2-2 bitti.
Maça seyircisi önünde çok etkili başlayan ve konuk ekibe nefes aldırmayan Galatasaray, 23. dakikada yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda direğe takıldı.
Mücadelenin 34. dakikasında Muslera'nın uzaklaştırdığı top yarı sahamızda Diogo'da kaldı. Sol kanada açılan top içeri çevrildi. Mohamed Elyounoussi önünde kalan topu sert bir şutla kaleye gönderdi. Durum 1-0.
DIOGO FARKI 2'YE ÇIKARDI
İkinci yarıda oyuna ortak olmak isteyen temsilcimiz, 58. dakikada bi anlık hata sonucu kalesinde 2. golü gördü. Soldan sürpriz koşu yapan Meling savunma arkasına sarktı. Muslera'nın ileride kaldığını gören Meling içerideki Diogo'ya aktardı. Diogo'nun yerden sert şutunda top ağlara gitti. Durum 2-0.
73'Kopenhag'da Jelert ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Angelino'ya yaptığı sert hareket sonrası Jelert, oyunun durmasının ardından ikinci sarıdan kırmızı kartı gördü.
86'da Tete'nin sağ kanattan içeri süzülen Boey'e indirdiği topu Fransız oyuncu bekletmeden sert bir şutla kaleye gönderdi ve top ağlarla buluştu. Durum 2-1.
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|4
|12
|2. Galatasaray
|4
|10
|3. Rizespor
|5
|10
|4. Trabzonspor
|5
|9
|5. Kayserispor
|5
|9
|6. A.Demirspor
|4
|8
|7. Konyaspor
|5
|8
|8. Hatayspor
|5
|7
|9. Alanyaspor
|5
|7
|10. Beşiktaş
|4
|7
|11. Kasımpasa
|5
|6
|12. Ankaragücü
|5
|5
|13. Karagümrük
|5
|5
|14. Sivasspor
|5
|5
|15. Antalyaspor
|5
|3
|16. Başakşehir
|4
|3
|17. Pendikspor
|5
|3
|18. İstanbulspor
|3
|2
|19. Samsunspor
|4
|1
|20. Gaziantep FK
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|5
|15
|2. Manisa FK
|5
|11
|3. Bodrumspor
|5
|10
|4. Gençlerbirliği
|5
|10
|5. Ahlatçı Çorum FK
|5
|9
|6. Bandırmaspor
|5
|9
|7. Kocaelispor
|5
|9
|8. Keçiörengücü
|5
|8
|9. Şanlıurfaspor
|5
|8
|10. Erzurumspor
|5
|6
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Sakaryaspor
|5
|5
|13. Giresunspor
|5
|4
|14. Adanaspor
|5
|3
|15. Boluspor
|5
|3
|16. Altay
|5
|3
|17. Tuzlaspor
|5
|3
|18. Ümraniye
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|5
|15
|2. Tottenham
|5
|13
|3. Liverpool
|5
|13
|4. Arsenal
|5
|13
|5. Brighton
|5
|12
|6. West Ham United
|5
|10
|7. Aston Villa
|5
|9
|8. Nottingham Forest
|5
|7
|9. Crystal Palace
|5
|7
|10. Fulham
|5
|7
|11. Brentford
|5
|6
|12. Newcastle
|5
|6
|13. M. United
|5
|6
|14. Chelsea
|5
|5
|15. Bournemouth
|5
|3
|16. Wolves
|5
|3
|17. Sheffield United
|5
|1
|18. Everton
|5
|1
|19. Burnley
|4
|1
|20. Luton Town
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Girona
|5
|13
|4. Athletic Bilbao
|5
|10
|5. Valencia
|5
|9
|6. Rayo Vallecano
|5
|9
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Cadiz
|5
|7
|9. Getafe
|5
|7
|10. Real Betis
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|6
|12. Osasuna
|5
|6
|13. Villarreal
|5
|6
|14. Deportivo Alaves
|5
|6
|15. Mallorca
|5
|5
|16. Celta Vigo
|5
|4
|17. Sevilla
|4
|3
|18. Granada
|5
|3
|19. Las Palmas
|5
|2
|20. Almeria
|5
|1