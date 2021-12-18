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Galatasaray ile Başakşehir puanları paylaştı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı.

Spor 18.12.2021, 21:37
Galatasaray ile Başakşehir puanları paylaştı

20. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahası dışından Hasan Ali Kaldırım'ın sağ ayağıyla yerden şutunda altı pas önünde topu kontrol eden Okaka, röveşata vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

24. dakikada hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Diagne'nin arka direğe plase şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

32. dakikada Muhammed Şengezer'in kısa düşen topunda Morutan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin müsait durumda şutunda, top kaleci Muhammed'de kaldı.

41. dakikada Kerem'in derinlemesine pasında altıpas önünde müsait durumda topla buluşan Diagne'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

60. dakikada Cicaldau'nun ceza sahası dışından şutunda, savunmaya çarpan top üstten az farkla kornere çıktı.

69. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayının hemen gerisinden şutunda, top üstten dışarı gitti.

76. dakikada solda topla buluşan ve rakiplerinden sıyrılarak kaleyi karşısına alan Halil'in yay üzerinden şutunda, top üstten auta çıktı.

82. dakikada soldan ceza sahasına giren Cicaldau'nun yerden pasında Marcao'nun şutunda, top auta gitti.

88. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Cicaldau'nun hücum yönünün sağından kullandığı kornerde penaltı noktasında topa iyi yükselen Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Galatasaray ligde galibiyeti unuttu

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak sadece 4 puan elde edebildi.

Süper Lig'in 17. haftasını 24 puanla tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 42 puanla zirvede yer alan lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düştü.

Son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan Medipol Başakşehir ise puanını 29'a çıkardı.

Mustafa Muhammed'in 5. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü kaydeden Mustafa Muhammed, Süper Lig'de bu sezon 5. kez ağları havalandırdı.

Mısırlı futbolcu, ligde daha önce Çaykur Rizespor maçında 2, İttifak Holding Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmalarında ise birer gol attı.

Diagne sakatlandı

Karşılaşmada sakatlık geçiren Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, oyuna devam edemedi.

Medipol Başakşehirli futbolcularla girdiği mücadelede yerde kalan ve sol baldırından sakatlanan Senegalli futbolcu, 65. dakikada yerini Mustafa Muhammed'e bıraktı.

Diagne, Galatasaray sağlık ekibinin yardımıyla soyunma odasına gitti.

Taraftarlardan TFF'ye tepki

Galatasaraylı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve hakemleri protesto etti.

Karşılaşmada Galatasaraylı futbolcular, Stefano Okaka'nın attığı gol öncesinde Marcao'ya faul yaptığını savunarak hakeme itirazda bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar bu sırada TFF ve hakemler aleyhine tezahüratta bulunurken, kulüp yönetimine de "Yönetim uyuma, takımına sahip çık." şeklinde çağrı yaptı.

Medipol Başakşehir, Belözoğlu ile namağlup devam ediyor

Karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yoluna namağlup devam ediyor.

Turuncu-lacivertli ekip, genç teknik adam yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, mağlubiyet yaşamadı.

Medipol Başakşehir, Belözoğlu idaresindeki bu maçlarda 23 puan elde etti.

Okaka gol sayısını 9'a çıkardı

Müsabakada Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golü atan Stefano Okaka, Süper Lig'de gol sayısını 9'a çıkardı.

Okaka, ligde daha önce Çaykur Rizespor maçında 3, Beşiktaş karşılaşmasında 2, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ve Atakaş Hatayspor müsabakalarında ise birer gol atmıştı.

Duarte kırmızı kart gördü

Medipol Başakşehir'de Leo Duarte, maçın uzatma bölümünde kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 90+5 dakikasında Halil Dervişoğlu'na yaptığı faul sonrası ilk sarı kartını gören Duarte, topa vurarak gösterdiği tepki sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

#Galatasaray
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