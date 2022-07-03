Galatasaray, iki kuzeyliyi de istiyor

Galatasaray transferde kuzeylilere yöneldi.

Norveçli futbolcular Ola Solbakken ve Erik Botheim için girişimler devam ediyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un talimatıyla kanat forvet arayışını sürdüren sarı kırmızılılar Solbakken'i kadrosuna katmak istiyor.

Bodo ile sözleşmesi Aralık ayında bitecek 23 yaşındaki oyuncu için temaslar sürüyor.

Galatasaray'ın, Solbakken için Norveç kulübüne 800 bin avro teklif ettiği öğrenildi.

Sarı kırmızılı ekip, Bodo'nun teklifi kabul etmesi halinde oyuncunun maaş ve sözleşmesi konusunda Roma'yla yarışacak.

Forvet transferinde ise ilk sırada Erik Botheim var.

22 yaşındaki futbolcu için hukuksal incelemeler devam ediyor.

Rus ekibi Krasnodar'a transfer olduktan sonra hiç maça çıkmayan Botheim, serbest statüde bulunuyor.

Sarı kırmızılılar, hukuki bir sorun olmaması durumunda oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif edecek.

Diğer yandan forvet rotasyonunda değişiklik yapmak isteyen Galatasaray'da Diagne'nin durumu belirsizliğini koruyor.

Geçen sezon yaşadığı sakatlık sonrasında sözleşmesi askıya alınan Senegalli golcü takımla çalışmalarına devam ediyor.

30 yaşındaki futbolcu için gelecek tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi.

Kaynak: TRT Spor