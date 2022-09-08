Galatasaray iki isimle daha yollarını ayırdı!

Fatih Terim döneminde transfer edilen Marcão, Mostafa Mohamed, Olimpiu Morutan, Valentine Ozornwafor, Mbaye Diagne, Aytaç Kara, Ryan Babel, Alpaslan Öztürk, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Jesse Sekidika, Fatih Öztürk ve Cicaldau gibi isimlerle yollarını ayıran Galatasaray, efsane isminin ısrarı sonucunda transfer edilen iki isimle daha yollarını ayırdı.

Transfer döneminin bitimine saatler kala Galatasaray'daki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor.

Transfer döneminin son gününe girilirken Yusuf Demir, Icardi, Juan Mata, Mathias Jensen ve Milot Rashica'yı kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da bu kez ayrılık konusunda hareketli saatler yaşanıyor.

Fatih Terim döneminde transfer edilen Marcão, Mostafa Mohamed, Olimpiu Morutan, Valentine Ozornwafor, Mbaye Diagne, Aytaç Kara, Ryan Babel, Alpaslan Öztürk, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Jesse Sekidika, Fatih Öztürk ve Cicaldau gibi isimlerle yollarını ayıran Galatasaray, efsane isminin ısrarı sonucunda transfer edilen iki isimle daha yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı ekipte Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın yeni durakları belli oldu.

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray 'da büyük bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı takım Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen, Milot Rashica ve son olarak Manchester United forması giyen Juan Mata'yı kadrosuna kattı.

TAYLAN VE EMRE KILINÇ'IN YENİ TAKIMI

Galatasaray'da son gün yapılan transferler sonrası bazı isimlerle de yollar ayrılıyor. Kadroda düşünülmeyen ve Süper Lig 'den bir çok talibi olan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın yeni takımları belli oldu. İki futbolcu da başkent ekibi Ankaragücü ile her konuda anlaşmaya vardı.

MAAŞI ANKARAGÜCÜ ÖDEYECEK

Fanatik gazetesinden Yakup Çınar'ın haberine göre; Taylan - Emre Kılınç ikilisi bugün öğle saatlerinde Ankaragücü ile birer yıllık kiralık olarak sözleşme imzalayacaklar. İki futbolcunun maaşını da Ankaragücü karşılaşacak.

AYRILIKLAR DEVAM EDECEK!

Galatasaray'da Juan Mata transferi sonrası yabancı sayısı 17'ye yükseldi. Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen'e 21 yaş altı oyuncu kontenjanından lisans çıkartılacak ancak bu durumda yabancı sayısı 15 oluyor. Bu nedenle Galatasaray Luyindama ile yolları ayırıyor. Deneyimli savunca oyuncusunun Antalyaspor ile anlaştığı ve bugün Akdeniz ekibine imza atacağı belirtiliyor.

Sarı-Kırmızılı takımda sol bek Ömer Bayram'ın Eyüpspor'a, Oğulcan Çağlayan'ın da Giresunspor'a gitmesi bekleniyor.

Karar