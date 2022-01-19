Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Luis Campos, İstanbul'a geldi.

57 yaşındaki Portekizli sportif direktör, Marsilya'dan kalkan uçakla saat 17.00'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Galatasaray Kulübü'ndeki görevi henüz belli olmayan ve başkan Burak Elmas ile görüşmek için İstanbul'a gelen Campos, sarı kırmızılı takımın yarın oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasını da tribünden takip edecek.