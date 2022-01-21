Galatasaray'ı ilgilendiriyor

Transfer döneminde adı Galatasaray'la da anılan kaleci Sergio Rico, ülkesi İspanya'ya döndü.

La Liga ekiplerinden Real Mallorca, 28 yaşındaki file bekçisini sezon sonuna kadar kiraladı.

Paris Saint-Germain'de Gianluigi Donnarumma'nın takıma katılmasıyla üçüncü kaleci olan Rico, takımının ilk transferi oldu.

2019'da Paris Saint Germain'e kiralanan Sergio Rico, ertesi yıl bonservisiyle Paris ekibine transfer olmuştu. Bu sezon bir maçta süre alan Rico, PSG ile 5 kupa kazandı.

Kaynak: NTVSPOR