Galatasaray, hazırlık maçında Gençlerbirliği ile berabere kaldı

Lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Mücadele 2-2 sona erdi.

Sarı kırmızılıların golleri 45. dakikada Mauro Icardi ve 90. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan gelirken Gençlerbirliği'nin gollerini ise 50. dakikada Yasin Güreler ve 63. dakikada Erkan Eyibil kaydetti.

Galatasaray Süper Lig'de 54 puanla zirvede yer alırken, Gençlerbirliği ise Spor Toto 1.Lig'de 16 puanla 17. sırada yer alıyor.

Kaynak: TRT Spor