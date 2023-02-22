Galatasaray, hazırlık maçında Gençlerbirliği ile berabere kaldı
Galatasaray, hazırlık maçında Spor Toto 1.Lig ekibi Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.
Spor 22.02.2023, 20:47
Lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Mücadele 2-2 sona erdi.
Sarı kırmızılıların golleri 45. dakikada Mauro Icardi ve 90. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan gelirken Gençlerbirliği'nin gollerini ise 50. dakikada Yasin Güreler ve 63. dakikada Erkan Eyibil kaydetti.
Galatasaray Süper Lig'de 54 puanla zirvede yer alırken, Gençlerbirliği ise Spor Toto 1.Lig'de 16 puanla 17. sırada yer alıyor.
Kaynak: TRT Spor
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|11. Alanyaspor
|22
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|37
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|21
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|22
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|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
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|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
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|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
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|22
|39
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|20
|34
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|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
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|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Sevilla
|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
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|20
|9