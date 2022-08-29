Galatasaray gol atamıyor

Galatasaray, üretkenlik anlamında lige istediği başlangıcı yapamadı. Okan Buruk'un öğrencileri ilk 4 haftada 2 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, ligin ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u Bafetimbi Gomis'in 90'ıncı dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup etti.

Bir sonraki maçta ise kendi evinde GZT Giresunspor'a aynı skorla mağlup oldu.

Ligin 3'üncü haftasında Hangikredi Ümraniyespor'a konuk olan Galatasaray, yeniden Gomis ile güldü. Son dakikalarda sahneye çıkan tecrübeli forvet, skoru tayin etti ve mücadele 1-0 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle son buldu.

Galatasaray'ın, ligin 4'üncü haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldiği mücadele ise golsüz sona erdi. Böylelikle Okan Buruk'un öğrencileri ligin ilk 4 haftasını 2 gol kaydederek tamamlamış oldu.

Sarı-kırmızılılar, en son 1979-1980 sezonunda ilk 4 haftasında 2 gol atmıştı.

Kaynak: TRT Spor