Galatasaray, genç oyuncuyu Tuzlaspor'a kiraladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Süleyman Luş'un, 2022-2023 sezonu sonuna dek geçici transferi için Tuzlaspor ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Galatasaray altyapısından yetişen Süleman Luş, geçen sezonu 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da kiralık olarak geçirdi. Süleyman, 14 lig, 4 Türkiye Kupası maçında forma giydi.