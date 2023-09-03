Galatasaray, Gaziantep'te üçte üç yaptı

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Tempo seviyesi yüksek mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 3-0 kazandı.

Mücadeleye adeta fırtına gibi başlayan Galatasaray'da yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu maçın 2. dakikasında fileleri havalandırdı fakat gol ofsayta takıldı.

İptal olan gol sonrası oyun yeniden hareketlendi. Kerem Aktürkoğlu bir kez daha sahneye çıktı ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda da baskılı oynayan konuk takım, 64. dakikada yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin kaydettiği şahane golle 2-0 öne geçti.

Attığı gol sonrası takımına bir de penaltı kazandıran Arjantinli golcü topun başına geçti. Kaleci ve meşin yuvarlağı ayrı ayrı köşelere yollayan Icardi, kendisinin 2. takımının 3. golünü attı.

Peş peşe bulduğu gollerle vitesi yükselten sarı-kırmızılılar, gecenin yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle durumu 4-0 yaptı. Hakem Ali Şansalan golden önce Kerem Demirbay'ın elle oynama şüphesiyle pozisyonu VAR'dan izleyip golü iptal etti.