Galatasaray galibiyet serisini sürdürdü

Giresunspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Çotanak Stadyumunda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 4 golle kazandı.

Sarı-kırmızılıların gol yollarındaki en etkili silahı olan Arjantinli yıldızı Mauro Icardi mücadelenin 44. dakikasında penaltı kaçırdı. VAR'dan gelen uyarı sonrası Penaltıda topun başına geçen Icardi, Giresunspor kalecisi Onurcan Piri'yi geçemedi. Kariyerinde 35 kez penaltı kullanan Arjantinli golcü, 7. kez penaltıdan yararlanamadı.

Mücadeleye oldukça istekli başlayan Galatasaray'da gol perdesini 45+3. dakikada D.Mertens açtı. İlk yarıda başka gol olmayınca sarı-kırmızılılar soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İlk yarıdaki etkili oyununu sürdüremeyen Galatasaray, zaman zaman kalesinde pozisyonlar görse de Muslera'nın kritik kurtarışlarıyla rakibini oyuna ortak etmedi. Rakip kalede az da olsa pozisyon bulan sarı-kırmızılılar, L. Dubois'in 60. dakikada kaydettiği şık golle durumu 2-0'a getirdi.

YUNUS AKGÜN GOLLE TANIŞTI

Galatasaray'da oyuna sonradan dahil olan Yunus Akgün sarı-kırmızılı takımla ilk golünü kaydetti.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar Lig'de çıktığı son 10 mücadeleden de galibiyetle ayrılarak Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaşarak tarihe geçti.

OKAN BURUK MUSTAFA DENİZLİ'Yİ YAKALADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bitexen Giresunspor maçından da galibiyetle ayrılarak resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakaladı.