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Galatasaray galibiyet serisini devam ettirmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Spor 20.01.2023, 09:50
Galatasaray galibiyet serisini devam ettirmek istiyor

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 42 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde bir maçı eksik olan Fraport TAV Antalyaspor, oynadığı 17 müsabakanın 5'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 9'unu kaybetti. Akdeniz ekibi, topladığı 18 puanla 15. sırada yer alıyor.

Tam kadro çıkacak

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Sarı-kırmızılı takımda tedavileri tamamlanan Yusuf Demir, Kazımcan Karataş ve Mathias Ross ile sarı kart cezası tamamlanan Dries Mertens yarın kadrodaki yerini alabilecek.

Resmi maçlarda 11, Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisi

Son 11 resmi maçını kazanan Galatasaray'ın, Süper Lig'de de 8 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

Ligdeki son 9 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 8 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı.

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 8 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor'u mağlup etti.

Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor maçlarını kazandı.

Son 11 resmi maçında 29 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 6 gol gördü.

Dört oyuncu ceza sınırında

Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ile Berkan Kutlu yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 21. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında görev yapamayacak.

Aralarındaki 54. randevu

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 54. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 53 maçta sarı-kırmızılılar 32, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 102 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle karşılık verdi.

Taraflar arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı, Galatasaray 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Galatasaray son 13 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 13 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 9 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 28 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 13 maçta fileleri 7 kez havalandırabildi.

İstanbul'daki maçlar

İki takımın İstanbul'da yaptığı 26 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 16-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 6 müsabakada da berabere kaldı.

Galatasaray'ın İstanbul'daki 54 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.

Kaynak: AA
#Galatasaray #Antalyaspor #Süper Lig
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