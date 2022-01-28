Galatasaray, Fransız ön liberonun peşinde

RMC Sport gazetecisi Loic Tanzi haberine göre, sarı-kırmızılılar 31 yaşındaki futbolcu için temaslarını ileri düzeye taşıdı.

Guilavogui hangi takımlarda forma giydi?



1.88 boyundaki Fransız futbolcu daha önce Saint-Etienne ve Atletico Madrid formaları giydi.



Bundesliga'da 8. sezonunu geçiren Guilavogui, Wolfsburg formasıyla 239 maça çıktı ve 11 gol kaydetti.

Alman kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Guilavogui, Fransa Milli Takımı adına ise 7 maçta görev yaptı.

Kaynak: NTVSPOR