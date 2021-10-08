Galatasaray, Florya’da Tuzlaspor ile karşılaşacak

Galatasaray, bugünkü antrenmanın ardından, hazırlıklarına yarın Tuzlaspor ile oynanacak özel maçla devam edecek. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki karşılaşma, taraftara açık olarak gerçekleşecek. Sarı- Kırmızılı ekip, 12 Ekim'de de ikinci hazırlık maçını İstanbulspor ile aynı yerde, yine taraftarın önünde oynayacak.