Galatasaray finalde

Turnuvanın yarı final maçında Aliağa Petkim ile Galatasaray Nef, Barış Spor Salonu'nda karşılaştı.

Maça etkili başlayan Galatasaray Nef, çeyrek genelindeki iyi oyunuyla ilk periyotu 23-17 önde kapattı. İkinci çeyrekte özellikle Ennis'in dış atışlarıyla skor üretmeye devam eden sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 39-33 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte Aliağa Petkim farkı kapatmak için baskılı bir oyun sergilese de Galatasaray Nef, final periyoduna 53-49 önde gitti.

Son periyotta Aliağa Petkim sert savunma ve etkili hücumlarla skoru lehine çevirmeyi başarsa da son bölümü daha iyi oynayan Galatasaray Nef, parkeden 69-64 galip ayrıldı.

Finale kalan Galatasaray Nef, Büyükçekmece Basketbol ile Frutti Extra Bursaspor maçının galibiyle finalde karşılaşacak.