Galatasaray, Fenerbahçe, Villareal ve Rayo Vallecano dostluk turnuvasına katılıyor

Galatasaray ve Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilecek dostluk turnuvasına katılacak.

Kulüpler Birliği Vakfının dört yıldır iş birliği içerisinde olduğu La Liga ile düzenleyeceği turnuvada Galatasaray, Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanyol ekipleri Villareal ve Rayo Vallecano yer alacak.

Nef ve Ülker statlarında oynanacak maçların programı şöyle:

30 Kasım Çarşamba:

20.00 Fenerbahçe-Rayo Vallecano (Ülker)

3 Aralık Cumartesi:

16.00 Galatasaray-Rayo Vallecano (Nef)

19.00 Fenerbahçe-Villareal (Ülker)

6 Aralık Salı:

20.00 Galatasaray-Villareal (Nef)