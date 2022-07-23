Galatasaray, Evander transferinde ciddi aşama kaydetti

Galatasaray’da gündem orta saha takviyesi. Sarı kırmızılılar, 10 numara transferi için çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray yönetimi, bir yandan Schalke 04 forması giyen Amin Harit ile görüşmelerini sürdürürken diğer seçenekleri de değerlendiriyor.

Sarı kırmızılılar, bu bölge için en somut teklifi Midtjylland forması giyen Evander'e yaptı…

Brezilyalı futbolcu için kapıyı 10 milyon avrodan açan Danimarka ekibi, pazarlıklar sonrası 8 milyon avroya kadar indi. Galatasaray’ın ise Evander için 5 buçuk milyon avroluk bonservis teklifi verdiği öğrenildi.

24 yaşındaki futbolcu kulübünden yıllık 500 bin avro kazanıyor. Tarafların yıllık ücret konusunda da anlaşma noktasında olduğu bildiriliyor.

Brezilyalı futbolcu için, önümüzdeki günlerde iki kulüp arasında orta yolun bulunması bekleniyor.

Diğer yandan, forvette Haris Seferovic’i renklerine bağlayan Galatasaray, hücuma bir yabancı bir yerli takviye daha yapmak istiyor.

Sarı kırmızılılarda yerli isim olarak, Frankfurt forması giyen Ali Akman ön plana çıkıyor.

Yönetim, genç oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Alman ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

Kaynak: TRT Spor