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Galatasaray, Emre ve Mata ile güldü: 0-2

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Galatasaray, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü Emre Taşdemir ve Juan Mata'nın attığı gollerle 2-0 yendi.

Spor 28.10.2022, 23:00
Galatasaray, Emre ve Mata ile güldü: 0-2

10. dakikada Oliveira'nın soldan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Emin Bayram'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

13. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında top, altıpasın gerisindeki Jimmy Durmaz'da kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

17. dakikada Oliveira'nın sağdan kullandığı kornerde Karagümrük savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza yayının sağındaki Rashica'da kaldı. Bu oyuncunun kontrol ettikten sonra sert şutunda, kaleci Viviano üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.

19. dakikada Emre Taşdemir'in soldan ceza sahasına gönderdiği topu Icardi, kafayla ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Mertens'e indirdi. Belçikalı oyuncunun bekletmeden şutunda, kaleci Viviano yatarak topun sahibi oldu.

33. dakikada ev sahibi ekipten Adnan Uğur, Torreira'ya yaptığı faul sonrasında VAR incelemesiyle oyundan atıldı.

45+3. dakikada Oliveira'nın ceza yayı içinden yerden şutunda top, kaleci Viviano'da kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

47. dakikada Dubois'nın pasıyla sağdan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Mertens'in ortaladığı topa altıpas üzerindeki Icardi kafayı vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.

52. dakikada Galatasaray'ın golü, VAR ile iptal edildi. Oliveira'nın soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Nelsson'un kafayla vurduğu topu çizgi üzerinde kaleci Viviano engelledi. Direk dibinde seken topu Emin Bayram ağlara gönderdi. Hakem Bahattin Şimşek gol kararı verdi. Ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Şimşek, çizgi üzerinde Emin'in Viviano'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

58. dakikada Rashica'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda, top yandan auta gitti.

60. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan ceza sahasına gönderilen topu kontrol eden Rashica, açısını kaybetti. Kosovalı oyuncunun sağ çaprazdan altıpasa çevirdiği meşin yuvarlağı Emre Taşdemir kafayla ağlara gönderdi: 0-1

65. dakikada sağ kanatta Dresevic'ten topu kapan Mertens, meşin yuvarlağı bekletmeden yerden ceza sahasına gönderdi. Ters kanattan bindiren Rashica'nın uygun durumda vuruşunda, kaleci Viviano ayaklarıyla topun ağlara gitmesini önledi.

68. dakikada ceza sahasına gönderilen topu Dresevic kafayla uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak penaltı noktası civarında uygun durumdaki Mertens'te kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda, meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.

71. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde arka direkteki Nelsson'un kafayla vurduğu topa ardından Emin Bayram dokundu. Kaleci Viviano son anda meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.

74. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında uygun durumda topla buluşan Dubois'nın sert şutunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

83. dakikada Dubois'nın sağdan ortasına penaltı noktası gerisindeki Mata'nın gelişine vuruşunda, kaleci Viviano sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

85. dakikada sarı-kırmızılılar farkı 2'ye çıkardı. Emre Taşdemir'in sağdan ortasında altıpas gerisindeki Mata'nın vurduğu top savunmadaki Dresevic'ten döndü. Kale önünde kalan topu tamamlayan İspanyol futbolcu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
#Karagümrük #Süper Lig #Emre Taşdemir #Juan Mata #Galatasaray
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