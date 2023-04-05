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Galatasaray elendi, Başakşehir yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası elemeleri kapsamında karşı karşıya gelen Galatasaray ile Başakşehir arasında gerçekleşen kıyasıya mücadelenin kazanan tarafı Başakşehir oldu.

Spor 05.04.2023, 23:39
Galatasaray elendi, Başakşehir yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarıyla devam ediyor.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Emre Belözoğlu’nun ekibi Başakşehir, hakem Kadir Sağlam yönetiminde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Başakşehir oldu.

Başakşehir'e deplasmanda galibiyeti getiren golleri 12 ve 66. dakikada Patryk Szysz, 30. dakikada Danijel Aleksic kaydetti.

Galatasaray'ın golleri 20. dakikada Kaan Ayhan, 51. dakikada Mauro Icardi'den geldi.

Sarı-kırmızılı takımada 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golü ofsayt nedeniyle, 40. dakikadaki Dries Mertens'in golü ise elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belzöoğlu, itirazları nedeniyle 37. dakikada kırmızı kart gördü.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan mücadelede Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup etmişti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan bu karşılaşmada Başakşehir, adını yarı finale yazdırdı ve Trabzonspor’u 3-1 ile eleyen Ankaragücü’nün rakibi oldu

Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray haftayı BAY geçecek. Başakşehir ise deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

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