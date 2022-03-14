Galatasaray, derbiyle dirildi: 2-1

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

3. dakikada ceza sahası sağ çaprazından içeri giren Rosier'in sol ayakla vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

8. dakikada Elabdellaoui'nin soldan ortasında Mustafa Muhammed topa arka direkte kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

15. dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşundan Ghezzal'ın ortaladığı topu ön direkte Necip Uysal arkaya çevirdi. Kaleye giden topu Kenan Karaman'dan önce Elabdellaoui müdahale ederek kornere çıkardı.

17. dakikada Berkan Kutlu'nun derinlemesine pasıyla ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası dışı sol çaprazında Necip Uysal ve Rosier'den sıyrılarak şutunu çekerken, kaleci Ersin topu son anda kornere çeldi.

22. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Mustafa Muhammed, Necip Uysal ve Vida'dan sıyrılarak topu içeri çevirdi. Boş pozisyonda Kerem Aktürkoğlu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

32. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Mustafa Muhammed, sağ tarafta meşin yuvarlağı Umut Meraş'tan kapıp ortasını yaparken, Kerem Aktürkoğlu kafa vuruşuyla golünü attı: 2-0.

55. dakikada Rosier'in sağdan ortaladığı topa Larin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

65. dakikada soldan içeri kat eden Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Muhammed'in vuruşu Ersin'den döndü. Seken topu yeniden kapan Mustafa Muhammed'in dar açıdan kaleye gönderdiği topu Vida son anda çizgi üzerinden çıkardı.

67. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası dışında Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Sarı-kırmızılı oyuncunun sert şutunda Vida'nın ayak koyduğu meşin yuvarlak boşta kaldı. Mustafa Muhammed'in ceza sahası içinde sert şutunda top üstten dışarı gitti.

84. dakikada Ghezzal'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Rıdvan Yılmaz kafayla vururken, top az farkla dışarı çıktı.

85. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Rosier'in sağdan sert ortasında Ghezzal topu tek pasla Rıdvan Yılmaz'ın önüne bıraktı. Siyah-beyazlı oyuncunun Nelsson'dan sıyrılarak sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Pena'nın bacak arasından filelere gitti: 2-1.

Derbi Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş'ın 9 maçlık yenilmezlik serisi sonlandı

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de 9 maç sonra mağlup oldu.

Ligin 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 kaybettikten sonra çıktığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet ve 5 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'a 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

Deplasmandaki 5 maçlık yenilmezlik serisi de bitti

Beşiktaş, deplasmanda 5 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Dış sahada son olarak İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, ardından rakip sahada çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alıp, 9 puan toplamıştı.

Dış sahadaki puan kaybı 30'a çıktı

Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda 11. kez kazanamadı.

Bu sezon deplasmanda istediği sonuçlara ulaşmakta zorlanan ve sadece 3 kez kazanan Beşiktaş, dış sahada altışar beraberlik ve yenilgiyle 30 puan yitirdi.

Galatasaray deplasmanındaki galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Siyah-beyazlı ekibin Galatasaray deplasmanındaki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Rakibini dış sahada son olarak 2016-2017 sezonunda 1-0 yenen Beşiktaş, sonraki 5 maçta 4 yenilgi ve bir beraberlikle sahadan ayrıldı.

Son 3 maçta 6 gol yedi

Sezonun ikinci yarısına savunmada iyi başlayan ve 7 maçta 4 gol yiyen Beşiktaş, son 3 maçta kalesini gole kapatamadı.

Beşiktaş; Demir Grup Sivasspor (3-2), Medipol Başakşehir (2-2) ve Galatasaray karşısında kalesinde 6 gol gördü.

Karaveli'den erken değişiklikler

Meaçın 32. dakikasında 2-0 geriye düşen Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, ilk yarıda iki değişiklik birden yaptı.

Karaveli, mücadelenin 39. dakikasında Kenan Karaman ve Güven Yalçın'ı oyundan alıp Michy Batshuayi ile Cyle Larin'i sahaya sürdü.

Önder Karaveli, ikinci yarıya da Atiba'nın yerine Josef'i alarak başladı.