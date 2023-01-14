Galatasaray, derbide rakibini farklı yendi

U19 Süper Ligi'nde Hakan Balta'nın yönettiği Galatasaray ile Burhan Alıcı'nın ekibi Fenerbahçe karşı karşıya geldi.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan derbiyi ev sahibi Galatasaray 4-0 kazanırken goller; 14. dakikada Yiğit Demir'in kendi kalesine yaptığı vuruşla, 69 ve 72. dakikalarda ise Caner Doğan'ın ayağından geldi. Son golü ise 90+3. dakikada Mehmet (K.K) attı. Konuk ekip Fenerbahçe'de Yusuf Kocatürk 20. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla beraber lider Galatasaray, 32 puana ulaşarak 1 maç eksiğine rağmen takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkını 6'ya yükseltmiş oldu. Fenerbahçe ise liderlik anlamında büyük bir anlam ifade eden karşılaşmadan mağlup ayrılarak 26 puanda kaldı..

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşılaşırken, Fenerbahçe haftayı bay geçecek..