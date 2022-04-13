Galatasaray'dan "yanlış sayıldı" itirazı
AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Arkas Spor'a 3-2 kaybederek kupayı rakibine kaptıran Galatasaray, kaybedilen ilk sette rakip lehine yazılması gereken 1 sayının 2 olarak yazıldığını iddia ederek Türkiye Voleybol Federasyonuna başvuruda bulundu.
AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Galatasaray, Arkas Spor'a 3-2 kaybetti. Sarı-Kırmızılılar ilk sette 19-17 öndeyken rakip takım 1 sayı kazandı ancak skor tabelasına 2 sayı yazıldı ve skor 19-19 oldu. Galatasaray yapılan hatayla ilgili Türkiye Voleybol Federasyonu'na başvuru yaptıklarını açıkladı.
Galatasaray'ın açıklaması
"Bugün, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın, Arkas Spor ile oynadığı AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nin ilk setinde 19-17 önde olduğumuz esnada kaybettiğimiz sayı sonrası 19-18 olması gereken skor, tabelaya 19-19 olarak yansıtıldı.
Teknik ekibimiz ve istatistik antrenörümüzün anında itirazına ve 2. set sonunda da menajerimizin maçın gözlemcisini uyarmasına rağmen maçın hakemleri itirazımızı kabul etmeyip skorun doğru olduğunu savunmuşlardır.
Galatasaray Spor Kulübü olarak elimizdeki mevcut görüntülerle, şu andan itibaren Türkiye Voleybol Federasyonu nezdinde maçın hakemleri ve gözlemcileri hakkında gerekli tüm hukuki girişimleri yapacağımızı belirtmek isteriz."
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|32
|72
|2. Fenerbahçe
|32
|59
|3. Konyaspor
|32
|58
|4. Başakşehir
|32
|53
|5. Adana Demirspor
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Hatayspor
|32
|48
|9. Antalyaspor
|32
|47
|10. Karagümrük
|32
|46
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|32
|41
|13. Gaziantep FK
|32
|41
|14. Galatasaray
|32
|41
|15. Kayserispor
|32
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|32
|29
|18. Rizespor
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. İstanbulspor
|29
|51
|5. Eyüpspor
|30
|50
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|29
|38
|11. Keçiörengücü
|29
|38
|12. Gençlerbirliği
|29
|38
|13. Boluspor
|29
|35
|14. Menemen Belediyespor
|29
|35
|15. Altınordu
|30
|35
|16. Denizlispor
|29
|33
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|29
|31
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Crystal Palace
|31
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Brentford
|32
|36
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|31
|54
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|31
|42
|10. Osasuna
|31
|41
|11. Espanyol
|31
|39
|12. Celta Vigo
|31
|36
|13. Rayo Vallecano
|30
|34
|14. Getafe
|31
|32
|15. Elche
|31
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|31
|22
|20. Deportivo Alaves
|31
|22