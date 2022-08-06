Galatasaray'dan üst üste transferler: Mertens için KAP bildirimi geldi
Galatasaray, Belçikalı hücum oyuncusu Dries Mertens'le görüşmelere başlandığını duyurdu.
Spor 06.08.2022, 21:43
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Dries Mertens’in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Profesyonel futbolcu Dries Mertens’in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/LOYxoMMWbA— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 6, 2022
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