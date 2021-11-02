Galatasaray'dan TFF'ye başvuru
Perşembe günü Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, bu maçı yüzde yüz seyirci kapasitesiyle oynamak için TFF'ye başvurdu.
Spor 02.11.2021, 16:44
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü Lokomotiv Moskova karşısına yüzde 100 taraftar desteğiyle çıkmak istiyor.
HaberTürk’ün haberine göre; sarı-kırmızılı kulüp, TFF’ye başvuru yaparak maçın yüzde 100 seyirci kapasitesiyle oynanmasını talep etti. ,
Beşiktaş maçının en az yüzde 80 kapasiteyle oynandığını savunan Galatasaray, karşılaşmaya yüzde 100 seyirci desteğiyle maça çıkmak istiyor
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