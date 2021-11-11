Galatasaray'dan TFF 2. Lig'e
Niğde Anadolu FK ile bir anlaşma yapan Galatasaray ilk adımı attı ve Akademi Antrenör Koordinatörü Ceyhun Müderrisoğlu'nu teknik direktör olarak bu takıma gönderdi.
Spor 11.11.2021, 17:51
Galatasaray 'ın yeni pilot takımı Niğde Anadolu FK'nın yeni teknik direktörü Ceyhun Müderrisoğlu oldu.
Serik Belediyespor maçında ilk kez takımın başında çıkacak olan Müderrisoğlu'nun yardımcılığını Ahmet Görkem Görk yapacak.
Uzun yıllardır Galatasaray altyapısında görev yapan Müderrisoğlu, son olarak Akademi Antrenör Koordinatörü görevini üstlenmişti. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 11 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Niğde Anadolu FK, 5 puanla 18. sırada, küme düşme hattında yer alıyor.
Kaynak: Hürriyet
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