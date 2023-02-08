Galatasaray'dan sessiz sedasız dev transfer

Galatasaray, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, İtalyan ekibi Roma'dan transfer ettiği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Galatasaray Kulübü, transferi Türkiye Futbol Federasyonuna bildirerek Zaniolo'nun lisansını da çıkardı.

Kaynak: NTVSPOR