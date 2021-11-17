Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui kararı!

2021 yılına girerken çocukları için havai fişek patlattığı sırada gözünden yaralanan ve o tarihten itibaren sahalardan uzak kalan Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, önceki gece müjdeli haberi verdi.Kök hücre ve kornea nakli operasyonları başarılı sonuçlar veren ve sağ gözü tekrar görmeye başlayan 29 yaşındaki savunmacı, ocak ayında sahalara döneceğini açıkladı.Kök hücre ve kornea nakli operasyonları başarılı sonuçlar veren ve sağ gözü tekrar görmeye başlayan 29 yaşındaki savunmacı, ocak ayında sahalara döneceğini açıkladı.

ALTERNATİFİ HAZIR

Lisansı askıda olan Norveçli sağ bekin durumu yakından gözlenecek. Omar'ın sahalara dönüş sürecinde acele edilmeyecek. Teknik direktör Fatih Terim'in de önce oyuncusunun durumunu takip etmeyi istediği öğrenildi.Son olarak milli arada Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında savunmanın sağında Oğulcan Çağlayan'ı deneyen Terim'in, performansından memnun kaldığı öğrencisini de bu bölgede kullanmayı planladığı ifade edildi.

Kaynak: Fanatik