Galatasaray'dan Muslera açıklaması
Galatasaray, Trabzonspor maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında kanama ve kısmi çökme tespit edildiğini açıkladı.
Spor 06.02.2023, 01:49
Sarı-kırmızılı kulüpten, Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanarak maçın 85. dakikasında yerini Okan Kocuk'a bırakan Fernando Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kaptanımız Fernando Muslera'nın yapılan tetkiklerinde ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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