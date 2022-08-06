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Galatasaray'dan KAP bildirimi

Galatasaray, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için Arsenal'le görüşülmeye başlandığını duyurdu.

Spor 06.08.2022, 21:04
Galatasaray'dan KAP bildirimi

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua’nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

#Galatasaray #KAP #Lucas Torreira
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