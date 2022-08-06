Galatasaray'dan KAP bildirimi
Galatasaray, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için Arsenal'le görüşülmeye başlandığını duyurdu.
Spor 06.08.2022, 21:04
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua’nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua’nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/fuM0vVDPB5— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 6, 2022
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