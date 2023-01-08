Galatasaray'dan "Kadıköy Hatırası" paylaşımı
Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendikten sonra hatıra fotoğrafı çektiren Galatasaray, bu alışkanlığını sürdürdü.
Spor 08.01.2023, 23:43
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibinden daha iyi bir mücadele sergileyen sarı-kırmızılı takım, Oliveira, Kerem ve Icardi'nin attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Galatasaray bu sonuçla ligde liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular, saha içinde birbirlerine sarılarak galibiyeti kutladı.
Başkan tebrik etti
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de maç sonunda soyunma odasına inerek futbolcular ile teknik heyeti tebrik etti.
Soyunma odasında çekilen fotoğraf ise "Kadıköy Hatırası" ifadeleriyle paylaşıldı.
Kaynak: En Son Haber
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