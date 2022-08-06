Galatasaray'dan iki yıldız transfer: Aynı uçakla bu akşam geliyorlar
Geçtiğimiz sezonu unutturmaya çalışan Galatasaray, transferlere devam ediyor.
Spor 06.08.2022, 17:33
Galatasaray'ın yeni transferleri Lucas Torreira ile Dries Mertens, aynı uçakla İstanbul’a geliyor.
Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen Galatasaray’da transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ile Belçikalı kanat oyuncusu Dries Mertens, TSİ ile 23:30’da özel uçakla İstanbul’da olacak. İki yıldızı taşıyan uçakta Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur da yer alıyor.
Sarı kırmızılı taraftalar, iki yıldızı karşılamaya gidecek.
August 6, 2022
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