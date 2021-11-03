Galatasaray'dan genç yıldıza 7 milyon

Galatasaray'da 900 bin TL garanti para ile A Takım'ın en az kazanan ismi olan Kerem'e, yeni transfer Berkan Kutlu'ya verilen 7 milyon TL ücret önerilecek.

SERBEST KALMA BEDELİ 15 MİLYON EURO

2023-24 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan 23 yaşındaki futbolcunun ücretini iyileştirmek isteyen yönetim, serbest kalma bedeli olarak 15 milyon Euro'yu da kontrata yazarak oyuncunun değerini belirlemek istiyor.

KEREM'İN TALİPLERİ ARTIYOR

Lyon, Nantes ve Nice'in aralarında olduğu Fransız kulüplerinin takip ettiği Kerem'i, sarı-kırmızılılar ocak ayına kadar yeni sözleşme için ikna etmeye çalışacak.

Bu sezon 5 gol ve 4 asiste ulaşan oyuncu, ayrıca idmanlardan sonra son vuruş çalışması da gerçekleştiriyor. Genç kanat oyuncusunun negatif yönü olarak görülen top kayıpları ise Fatih Terim tarafından sık sık yapılan uyarı ve çalışmalarla sonlandırılmaya çalışılıyor.

Kaynak: Sabah