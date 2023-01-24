banner38

Galatasaray'dan Fransız rakibine 27 sayı fark

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'ndaki ilk maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Limoges'u 100-73 yendi. Karşılaşmada ilk kez forma giyen yeni transfer Russel attığı 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Spor 24.01.2023, 23:45
Galatasaray'dan Fransız rakibine 27 sayı fark

Müsabakanın başında Caloiaro ve McGee ile sayı bulan sarı-kırmızılılar, 2. dakikada 7-2 üstünlük kurdu. Rakibinin 12-0'lık seri yakalamasına engel olamayan Galatasaray, 5. dakikayı 14-7 geride geçti. Sonrasında iyi savunma yapan ve oyunun kontrolünü ele geçiren sarı-kırmızılı ekip, Ristic'in 9. dakikadaki 3 sayılık basketiyle öne geçti: 20-18. Ancak ilk çeyrek 20-20 eşitlikle sona erdi. Galatasaray'da Ristic, Caloiaro ve McGee'nin skor ve ribaunt performansları ön plana çıktı.

İkinci periyodun başında rakibinin alan savunmasına iyi hücum eden Galatasaray Nef, ilk 1,5 dakikada 8-0'lık seri yakaladı. İyi oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, 19. dakikanın sonunda 14 sayılık (46-32) üstünlük kurdu. "Cimbom", mücadelenin devre arasına da 48-37 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan Galatasaray, 25. dakikayı 20 sayı farkla (62-42) önde geçti. Bir dakika sonra Caloiaro'nun serbest atıştan bulduğu basketlerle farkı 22 sayıya (64-42) çıkaran sarı-kırmızılı ekip, periyodu da 73-55 önde tamamladı.

Son çeyrekte farkın erimesine izin vermeyen Galatasaray Nef, parkeden 100-73 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte ilk maçına çıkan yeni transfer Russell, 20 sayıyla maçın en skoreri oldu. Caloiaro ve Ristic 18'er, McGee 14, Ennis 12 sayıyla galibiyette önemli rol aldı.

Konuk takımda ise Kyzlink 16 sayı ile takımının en skoreri oldu.

Mücadeleyi Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, futbol takımı teknik direktörü Okan Buruk, futbolcu Lucas Torreira, eski futbolculardan Arda Turan da salonda izledi.

Galatasaray Nef bir önceki aşamada Hapoel Holon, Ooestende ve Legia Varşova'nın yer aldığı grubu 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ilk sırada tamamlamıştı. Limoges ise F Grubu'nu üçer galibiyet ve beraberlik sonunda 3. sırada tamamlayarak son 16 turuna kalmıştı.

Son 16 turu maçları 22 Mart'ta sona erecek ve gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, çeyrek finale kalacak.

İstatistikler

Galatasaray Nef: McGee 14, Ennis 12, Floyd 6, Göksenin Köksal, Caloiaro 18, Ristic 18, Russell 20, Sadık Emir Kabaca 6, Muhaymin Mustafa 3, Yunus Emre Sonsırma, Tan Yıldızoğlu, Hummer 3

Limoges: Graves, Hawkins 5, Lang 8, Wojciechowski 5, Yeguete 6, Ugolin 10, Schilling 8, Kyzlink 16, Graves 13, Desseignet 2, Nkombou, Mbaka

1. Periyot: 20-20

Devre: 48-37

3. Periyot: 73-55

Kaynak: AA
#Galatasaray #limoges
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 19 41
3. Başakşehir 19 37
4. Beşiktaş 18 35
5. Trabzonspor 19 35
6. Adana Demirspor 19 34
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 19 25
10. Karagümrük 19 22
11. Ankaragücü 19 22
12. Giresunspor 19 21
13. Gaziantep FK 19 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 19 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 19 34
8. Boluspor 20 33
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 20 27
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 20 19
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Denizlispor 20 12
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 17 44
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Girona 18 21
12. Valencia 17 20
13. Espanyol 18 20
14. Almeria 18 19
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 18 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 18 6
banner23