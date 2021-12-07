Galatasaray'dan Fatih Terim açıklaması: Durumu belirsiz
Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le ilgili olarak kulüpten bir açıklama yapıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Terim'in son 3 gündür mide bağırsak sistemiyle alakalı sorun yaşadığı belirtildi.
Fatih Terim'e, son 24 saat içinde Liv Hospital'ın Vadi İstanbul şubesinde çeşitli kontroller ve testler uygulandığı ve tecrübeli çalıştırıcının bugün doktorlardan özel izin alarak takımın başında antrenmana çıktığı ifade edildi.
68 yaşındaki teknik adamın antrenmanın ardından tekrar hastanede müşahede altına alındığı ve durumunun hassasiyetle takip edildiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fatih Terim hakkında verilecek tıbbi karar, sağlık durumunda yaşanacak ilerlemeye bağlı olarak netlik kazanacak. Sağlık durumu gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak olan teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun diyor, kendisinin en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde görevinin başında olmasını diliyoruz."
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