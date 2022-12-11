Galatasaray'dan farklı galibiyet: 13-1

Galatasaray Petrol Ofisi'nin ilk golünü 13. dakikada Emine Ecem Esen kaydederken, 21. dakikada konuk ekip Kireçburnu skoru 1-1 yaptı. 24. dakikada Derya Arhan, 25. dakikada Yağmur Uraz, 26. dakikada ise Birgül Sadıkoğlu’nun golüyle skor 4-1 olurken, 31. dakikada Yağmur’un iki ev sahibi ekibin beşinci golü geldi. 32. dakikada Birgül’ün ikinci golüyle skor 6-1 oldu. 39. dakikada Yağmur kendisinin üçüncü golüyle hat-trick yaptı ve skoru 7-1’e getirdi. 43. dakikada Yağmur bir gol daha kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısı 8-1 sarı kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlandı. Ev sahibi takım ikinci yarı, 51. dakikada Yağmur’un golüyle skoru 9-1 yaptı. 56. dakikada Birgül kendisinin üçüncü takımının 10. golünü kaydetti. Galatasaray Petrol Ofisi, 62. dakikada Ebru Topçu, 72. dakikada Milica Denda, 80. dakikada Elena Santos’un golleriyle karşılaşmayı 13-1 galip tamamladı. Yağmur 5 gol ile en skorer isim oldu.

Sarı kırmızılılar, ligde oynadığı 8 maçtan da galibiyetle ayrılarak yoluna namağlup devam ediyor.

Kaynak: Galatasaray.org