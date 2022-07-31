Süper Lig'de şampiyon olmak için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Haris Seferovic'i kiralık olarak kadrosuna katan ve Ali Akman ile de kiralık olarak anlaşma sağlayan Galatasaray, bir golcü oyuncu için daha harekete geçti.

Galatasaray'dan Edinson Cavani hamlesi

El Observador'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı takım, Edinson Cavani için nabız yokladı. Boca Juniors'ın da transfer etmek istediği 35 yaşındaki golcü oyuncu için Villarreal de devrede. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Uruguaylı oyuncunun, Galatasaray ve Villarreal'den birisini tercih edeceği iddia edildi.

Geride bıraktığımız sezon 20 maçta Manchester United forması giyen Cavani, 2 gol ve 1 asistle oynadı.