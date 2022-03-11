Galatasaray'dan destansı savunma: 0-0

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla 0-0 berabere kaldı.

İlk yarı

5. dakikada sol kanattan gelişen Barcelona atağında, ceza sahasına gelen ortada topa yatarak vuran Depay'ın şutunu Galatasaray savunması önledi.

15. dakikada sarı-kırmızılıların Kerem ile geliştirdiği ilk önemli atakta sol kanattan ceza sahasına giren Berkan topa dengesiz vurunca kaleci Ter Stegen rahat bir şekilde meşin yuvarlağı kontrol etti.

27. dakikada Galatasaray kalesini karşıdan gören, ceza yayının dışından Depay'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Pena sağ tarafına uzanarak güzel bir kurtarışla topu önledi.

36. dakikada sol kanattan süratli gelen Kerem, iki rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Kerem'in vuruşunda, Eric Garcia'ya çarpan top kalenin üzerinden kornere gitti.

41. dakikada Depay'ın sol çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Pena güzel bir uzanışla topu kornere attı.

Müsabakanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

Ayrıntılar gelecek...