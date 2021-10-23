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Galatasaray'dan derbi öncesi taraftarlarına açık idman

Galatasaray Kulübü tarafından 25 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi maç öncesi taraftara açık idman yapılacağı açıklandı.

Spor 23.10.2021, 14:41
Galatasaray'dan derbi öncesi taraftarlarına açık idman

Galatasaray Spor Kulübünden yapılan açıklamada, derbinin son idmanının Nef Stadı'nda yapılacağı belirtilerek, "Takımımız, deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde, 24 Ekim Pazar günü son antrenmanını taraftara açık olarak saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleştirecek." denildi.

Kombine, VIP kombine, 5 lig maçı paketinin yanı sıra loca sahiplerinin idmanı ücretsiz izleyebileceğine yer verilen açıklamada, biletlerin bugün 15.00'te 19.05 liradan satışa sunulacağı belirtildi.

Kaynak: AA
#Galatasaray #Maç #İdman #taraftar
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